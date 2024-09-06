Карпин - о матче с Вьетнамом: «Хотелось бы более объективного судейства»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о работе судей во вчерашнем товарищеском поединке с командой Вьетнама.
«Нельзя сказать, что доволен судейством. Хотелось бы более объективного судейства. Бороться особо не давали, свистели с каждым фолом. Но мы играем в азиатском регионе, возможно, здесь другие требования», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Сборная России одержала гостевую победу над Вьетнамом со счетом 3:0. В субботу, 7 сентября, команда Карпина проведет еще одну товарищескую встречу. Противостоять россиянам будет Таиланд.
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