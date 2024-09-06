Тарханов выделил двух игроков сборной России в матче против Вьетнама

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от товарищеского поединка между сборными России и Вьетнама.
«Мне понравились Мусаев и Обляков, но все футболисты сборной России сыграли на своём уровне. В этом матче со стороны Карпина был просмотр игроков, ведь много молодых ребят играло впервые», - приводит слова тренера «Чемпионат».
Напомним, что встреча прошла в Ханое и завершилась крупной победой российской сборной со счетом 3:0. Следующий поединок сборная России проведет против Таиланда. Встреча состоится в субботу, 7 сентября.
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