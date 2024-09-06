Карпин: «Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере»

«Весь этот выезд сложный. Здесь нужно играть через один день. Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере. Придётся что-то наработать за одну тренировку. Сложно, но деваться некуда», - приводит слова наставника «Чемпионат».