Карпин: «Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с журналистами поведал о сложности тренировочного сбора во Вьетнаме.
«Весь этот выезд сложный. Здесь нужно играть через один день. Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере. Придётся что-то наработать за одну тренировку. Сложно, но деваться некуда», - приводит слова наставника «Чемпионат».
В первом товарищеском поединке сборная России крупно победила Вьетнам со счетом 3:0. Следующий матч команда Карпина проведет против Таиланда 7 сентября. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.
Но в Тае сейчас низкий сезон, штормит сильно и обратные течения, тонут люди каждую неделю!