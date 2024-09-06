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Глебов назвал цель сборной России перед матчем с Таиландом

06 Сентября 2024 • 11:00 Комментировать

Полузащитник сборной России Данил Глебов поведал о задаче национальной команды перед товарищеской игрой против Таиланда. Поединок состоится на стадионе в Ханое 7 сентября.

«Мы должны исходить из своих сильных сторон. Посмотрим видео, как нужно действовать. Глобальная цель, конечно, выигрывать», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в четверг, 5 сентября, сборная России сыграла товарищескую встречу против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина уверенно переиграли соперника со счетом 3:0. Голами отметились Кузяев и Мусаев, а также был автогол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Данил Глебов
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