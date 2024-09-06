Глебов назвал цель сборной России перед матчем с Таиландом

Полузащитник сборной России Данил Глебов поведал о задаче национальной команды перед товарищеской игрой против Таиланда. Поединок состоится на стадионе в Ханое 7 сентября.

«Мы должны исходить из своих сильных сторон. Посмотрим видео, как нужно действовать. Глобальная цель, конечно, выигрывать», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в четверг, 5 сентября, сборная России сыграла товарищескую встречу против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина уверенно переиграли соперника со счетом 3:0. Голами отметились Кузяев и Мусаев, а также был автогол.