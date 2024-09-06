Карпин рассказал, какие футболисты сыграют против Таиланда

«Восстановление прошло как обычно. Восстановились, поели, поспали, надеюсь, хорошо. У нас же не 40 человек состав. С Таиландом стоит ждать тех, кто выходил во втором тайме. Например, тот же Глебов», - приводит слова специалиста «Чемпионат».