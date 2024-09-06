Карпин рассказал, какие футболисты сыграют против Таиланда

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поведал о том, кто сыграет в следующем товарищеском поединке с национальной командой Таиланда 7 сентября.
«Восстановление прошло как обычно. Восстановились, поели, поспали, надеюсь, хорошо. У нас же не 40 человек состав. С Таиландом стоит ждать тех, кто выходил во втором тайме. Например, тот же Глебов», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что 5 сентября сборная России провела товарищескую игру против национальной команды Вьетнама. Подопечные Карпина одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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