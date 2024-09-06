Карпин отреагировал на критику Александра Мостового

Рулевой сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова футбольного эксперта Александра Мостового о товарищеских матчах национальной команды. Бывший игрок «Спартака» заявил, что такие игры сборной не нужны.

«На то, что говорит Мостовой, смысла отвечать нет, вы сами всё знаете и можете на это ответить», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В четверг, 5 сентября, сборная России сыграла товарищеский поединок против Вьетнама. Россияне одержали крупную победу на стадионе в Ханое со счетом 3:0. Следующий спарринг команда Карпина проведет с Таиландом 7 сентября.