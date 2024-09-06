Карпин: «Сейчас Россия не готова к матчу с Таиландом»

Наставник сборной России Валерий Карпин пообщался с журналистами в преддверии товарищеской встречи с национальной командой Таиланда.

«К завтрашнему матчу прямо сейчас не готовы, готовыми надо быть завтра. А цель понятна: когда выходишь на поле, надо выигрывать», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что контрольный матч сборных России и Таиланда состоится на стадионе в Ханое 7 сентября. Накануне подопечные Валерия Карпина провели товарищескую встречу против команды Вьетнама. Российская сборная отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.