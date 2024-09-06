Пальцев высказался о дебюте за сборную России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев прокомментировал свой дебютный поединок в составе сборной России.
«С тренерами не обговаривали, что могу выйти, но я в любой момент был готов появиться на поле и помочь команде. Не мне оценивать дебют - «на ноль» сыграла команда», - передает слова защитника «РИА Новости Спорт».
Сборная России провела товарищеский поединок против Вьетнама на стадионе в Ханое. Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу со счетом 3:0. Следующий спарринг россияне проведут с Таиландом. Товарищеская встреча пройдет 7 сентября.
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