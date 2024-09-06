Казахстан хочет сыграть матч с Россией

Сборная Казахстана хотела бы провести товарищеский поединок против России. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава местной федерации футбола Адлет Барменкулов.

«Встречи подобного уровня - это всегда хорошо. Поэтому очень заинтересованы в такой игре. Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем ставим - когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить», - приводит слова Барменкулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России сейчас находится в Ханое, где провела товарищескую встречу с Вьетнамом. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0. В следующем спарринге России будет противостоять Таиланд.