В сборной России выбрали вратаря на матч с Таиландом

«Доволен тем, как сыграли и Андрей [Лунёв], и Женя [Латышонок]. Всё сделали правильно. Женя дебютировал, сыграл на ноль. Я очень доволен. С Таиландом весь матч отыграет Сафонов», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».