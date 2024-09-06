В сборной России выбрали вратаря на матч с Таиландом

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей сборной России, рассказал, кто буде защищать ворота команды в товарищеском поединке против Таиланда.
«Доволен тем, как сыграли и Андрей [Лунёв], и Женя [Латышонок]. Всё сделали правильно. Женя дебютировал, сыграл на ноль. Я очень доволен. С Таиландом весь матч отыграет Сафонов», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что 5 сентября сборная России провела спарринг с Вьетнамом. Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0. Поединок против сборной Таиланда состоится в субботу, 7 сентября.
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