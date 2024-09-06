Веретенников прокомментировал победу России над Вьетнамом

Экс-нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников высказал мнение о товарищеском матче сборной России против Вьетнама.
«Была хорошая игра, в которой себя показали дебютанты. Ребята выиграли с хорошим счётом при таких погодных условиях, к тому же безобразное поле. Такие игры важны для проверки наших резервов», - передает слова Веретенникова «Советский Спорт».
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Ханое и завершилась крупной победой сборной России со счетом 3:0. Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина проведут против Таиланда. Матч состоится в субботу, 7 сентября.
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