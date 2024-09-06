Кузяев высказался о победе России над Вьетнамом

Хавбек сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над командой Вьетнама в гостевом товарищеском матче. В этой встрече полузащитник отметился забитым мячом.
«Играть с Вьетнамом не было скучно. Я с большим удовольствием играл. Все были настроены играть с первой минуты. Вьетнам неплохо действовал, было несколько опасных моментов. В каких-то они нас даже простили», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что встреча прошла на стадионе в Ханое и завершилась победой России со счетом 3:0. В субботу, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут еще один товарищеский матч. Соперником будет команда Таиланда.
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