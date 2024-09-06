Бубнов оценил матч России против Вьетнама

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от поединка между сборными России и Вьетнама в Ханое. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0.
«Можно было выйти и неготовыми, пешком ходить по полю, что сборная и делала. Более-менее ускорялись только тогда, когда в оборону уходили. Это самый слабый соперник из тех, с кем играли за время отстранения», - приводит слова Бубнова Sportbox.
Добавим, что у сборной России запланирован еще один товарищеский поединок. В субботу, 7 сентября, команда Карпина встретится со сборной Таиланда.
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