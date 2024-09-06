Скалони прокомментировал победу Аргентины

В матче отбора ЧМ-2026 сборная Аргентины одержала домашнюю победу над Чили со счетом 3:0. Об этом результате поделился мнением главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.
«Это был непростой матч, особенно первый тайм. В перерыве мы все обсудили и исправились. Я считаю, что это справедливый результат. Команда показала хорошую игру, но всегда есть над чем работать», - передает слова главного тренера пресс-служба национальной команды.
Напомним, что забитыми мячами в составе «альбиселесте» отметились Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.
Следующий поединок сборная Аргентины сыграет с Колумбией 10 сентября.
Бан пользователя