Дибала: «Я горд сыграть под десятым номером, который принадлежит Месси»

«Я рад вернуться в национальную команду. У меня хорошие отношения с главным тренером команды. В сборной Аргентины много хороших игроков, поэтому всегда нужно выкладываться по максимуму. Я горд сыграть под десятым номером, у которого большая история. Но все знают, что десятка принадлежит Лионелю Месси», - цитирует Дибалу пресс-служба «альбиселесте».