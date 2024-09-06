Мусаев высказался о дебютном голе в сборной России

Форвард сборной России Тамерлан Мусаев пообщался с представителями СМИ после товарищеского поединка с национальной командой Вьетнама (3:0). В прошедшей встрече нападающий ЦСКА отметился голом и результативной передачей.

«Парни хорошо разыграли на фланге, и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола – его заслуга и 20% – моя, за то, что хорошо ногу подставил», - передает слова нападающего официальный сайт РФС.

Напомним, что сборная России проведет в Ханое еще один контрольный поединок. Противостоять команде Валерия Карпина будет национальная команда Таиланда. Матч состоится в субботу, 7 сентября.