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Чемпионат мира 2026

Аргентина без Месси крупно победила Чили

06 Сентября 2024 • 07:13 Комментировать
Аргентина
3:0
Чили

В матче седьмого тура отбора ЧМ-2026 сборная Аргентины на своем поле принимала национальную команду Чили. Подопечные Лионеля Скалони, несмотря на отсутствие нападающего Лионеля Месси, отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

Все голы в этой встрече аргентинцы забили во втором тайме. Результативными ударами отметились Макаллистер, Альварес и Дибала.

Протокол игры  
Аргентина3:0Чили
(1:0) Макаллистер Алексис48'  
(2:0) Альварес Хулиан84'  
(3:0) Дибала Пауло90'  
Мартинес ЭмилианоОтаменди НиколасРомеро КристианМартинес Лисандро   79' (Дибала Пауло (   79' ) Молина НауэльДе Пауль Родриго   30' Макаллистер Алексис   79' (Гарначо Алехандро (   79' ) Фернандес ЭнцоГонсалес Николас   51' (Ло Чельсо Джовани (   51'   71') Альварес Хулиан   89' (Кастельянос Валентин (   89' ) Мартинес Лаутаро   79' (Акунья Маркос (   79' )
Запасные: Монтьель ГонсалоГидо РодригесПесселья ХерманБенитес ВальтерРульи ХеронимоСоуле МатиасПаредес Леандро
Ариас ГабриэльИсла МаурисиоКаталан МатиасДиас Пауло   65' Галдамес Томас   72' (Мена Эухенио (   72' ) Осорио ДариоЭчеверрия Родриго   72' (Баэса Клаудио (   72' ) Нуньес Марселино   39'   61' (Аларкон Вильям (   61' ) Лойола ФелипеВаргас Эдуардо   79' (Бреретон Бен (   79' ) Давила Виктор   40'   61' (Паласиос Карлос (   61' )
Запасные: Вижуру ЛоуренсКушчевич БенхаминКортес БрайанМенесес ХеанМарипан ГильермоПавес ЭстебанПисарро Висенте
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