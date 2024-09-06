Аргентина без Месси крупно победила Чили

В матче седьмого тура отбора ЧМ-2026 сборная Аргентины на своем поле принимала национальную команду Чили. Подопечные Лионеля Скалони, несмотря на отсутствие нападающего Лионеля Месси, отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.
Все голы в этой встрече аргентинцы забили во втором тайме. Результативными ударами отметились Макаллистер, Альварес и Дибала.
Протокол игры
|(1:0) Макаллистер Алексис48'
|(2:0) Альварес Хулиан84'
|(3:0) Дибала Пауло90'
Мартинес Эмилиано•Отаменди Николас•Ромеро Кристиан•Мартинес Лисандро 79' (Дибала Пауло ( 79' ) •Молина Науэль•Де Пауль Родриго 30' •Макаллистер Алексис 79' (Гарначо Алехандро ( 79' ) •Фернандес Энцо•Гонсалес Николас 51' (Ло Чельсо Джовани ( 51' 71') •Альварес Хулиан 89' (Кастельянос Валентин ( 89' ) •Мартинес Лаутаро 79' (Акунья Маркос ( 79' )
Ариас Габриэль•Исла Маурисио•Каталан Матиас•Диас Пауло 65' •Галдамес Томас 72' (Мена Эухенио ( 72' ) •Осорио Дарио•Эчеверрия Родриго 72' (Баэса Клаудио ( 72' ) •Нуньес Марселино 39' 61' (Аларкон Вильям ( 61' ) •Лойола Фелипе•Варгас Эдуардо 79' (Бреретон Бен ( 79' ) •Давила Виктор 40' 61' (Паласиос Карлос ( 61' )
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