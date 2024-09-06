Аргентина без Месси крупно победила Чили

В матче седьмого тура отбора ЧМ-2026 сборная Аргентины на своем поле принимала национальную команду Чили. Подопечные Лионеля Скалони, несмотря на отсутствие нападающего Лионеля Месси, отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

Все голы в этой встрече аргентинцы забили во втором тайме. Результативными ударами отметились Макаллистер, Альварес и Дибала.