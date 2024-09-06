​Спаллетти: «Тонали фундаментален»

Итальянский полузащитник Сандро Тонали отбыл дисквалификацию и вернулся на поле - в том числе и в состав сборной Италии. Его очень не хватало на прошедшем провальном чемпионате Европы, где уже экс-чемпионы уже привычно провалились после триумфа на предыдущем турнире. Такое раньше бывало и после побед на чемпионатах мира 1986 и 2010, когда итальянцы даже не выходили из группы на следующих Мундиалях.

Лучано Спаллетти рад возвращению Сандро:

- Тонали для нас фундаментально важен, он - безусловный игрок мирового класса. Он задаёт ритм игре команды. Мы рады, что с нами сильный футболист, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.