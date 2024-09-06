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Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины

06 Сентября 2024 • 03:17 Комментировать
Аргентина
0:0
Чили
1 1.32 X 5.00 2 12.50
1-й тайм

Лионель Месси выпустил обращение для бывшего товарища по сборной Аргентины Анхеля ди Марии.

36-летний футболист «Бенфики» завершил выступления за национальную команду своей страны летом – его прощальным матчем стал победный финал Кубка Америки с Колумбией. Перед сегодняшним домашним для аргентинцев матчем отбора ЧМ-2026 против Чили ди Мария появился на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Своё обращение для друга записал и Лионель Месси – видео появилось на экране стадиона. Форвард «Интер Майами», напомним, пропускает сбор из-за травмы.

«Надеюсь, ты отлично проведёшь этот вечер с семьёй и близкими. Мы уже сказали всё, что хотели сказать. Кто мог подумать, что всё закончится именно так? Будем очень скучать по тебе. Скоро увидимся», – цитирует Inter Miami News Hub Месси.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария ещё теги

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АРГЕНТИНА ЧИЛИ
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