Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины

Лионель Месси выпустил обращение для бывшего товарища по сборной Аргентины Анхеля ди Марии.

36-летний футболист «Бенфики» завершил выступления за национальную команду своей страны летом – его прощальным матчем стал победный финал Кубка Америки с Колумбией. Перед сегодняшним домашним для аргентинцев матчем отбора ЧМ-2026 против Чили ди Мария появился на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Своё обращение для друга записал и Лионель Месси – видео появилось на экране стадиона. Форвард «Интер Майами», напомним, пропускает сбор из-за травмы.

«Надеюсь, ты отлично проведёшь этот вечер с семьёй и близкими. Мы уже сказали всё, что хотели сказать. Кто мог подумать, что всё закончится именно так? Будем очень скучать по тебе. Скоро увидимся», – цитирует Inter Miami News Hub Месси.