Ди Мария попрощался со сборной Аргентины

Анхель ди Мария обратился к публике во время церемонии прощания со сборной Аргентины.

36-летний футболист завершил международную карьеру в июле, сразу после окончания триумфального для «альбиселесте» Кубка Америки. Перед началом сегодняшнего матча отбора ЧМ-2026 против Чили полузащитник выступил с прощальной речью.

«Теперь я буду одним из болельщиков, поддерживающих команду со стороны. Я буду ездить на все Кубки Америки и чемпионаты мира. Мы обязательно продолжим в том же духе, потому что эта команда очень сильна», – приводит журналист Фабрицио Романо слова ди Марии, отыгравшего 145 матчей за аргентинскую национальную команду.