Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал товарищеский матч Вьетнам – Россия, завершившийся со счётом 0:3.

- Нормальный закономерный матч. Я бы не стал в нём выделять кого-то. В целом сыграли неплохо, заслуженно победили. Многие впервые играли друг с другом в таких сочетаниях, на поле выходили новые молодые футболисты.

Понятно, что в любой игре есть плюсы и минусы, здесь – тоже. В начале матча пытались высоко прессинговать. Но учитывая погодно-климатические условия и состояние газона, неудивительно, что было много брака в простых ситуациях. Накрывали хорошо, отбирали мяч, тут же опять теряли, снова его забирали… Потом успокоились, адаптировались и планомерно довели игру до крупной победы.

Это матчи товарищеские, а условия непростые – жара, влажность. Есть возможность посмотреть игроков, но важно, чтоб никто не травмировался, чтобы все остались живы-здоровы, – сказал Попов.

Следующий матч сборная России проведёт 7 сентября – против национальной команды Таиланда.