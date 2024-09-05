«Тяжело было»: Круговой высказался после матча с Вьетнамом

В четверг сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. Защитник Данил Круговой провёл на футбольном поле все 90 минут. По словам футболиста, ему было непросто физически.

«Нормально, после холодной воды лучше, а так было тяжело. На самом деле, не знал, что больше нельзя было сделать замены. Последние 20 минут тяжело было доигрывать. У меня всё болело, свело. Очень тяжело было», - цитирует Кругового «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в субботу, 7 сентября. Соперником команды Валерия Карпина в этот день будет сборная Таиланда. Матч стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.