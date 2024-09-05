Александр Мостовой обратился к Шнякину

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой обратился к комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину после матча сборной России с соперниками из Вьетнама. Он попросил Шнякина меньше хвалить рулевого национальной сборной Валерия Карпина. Об этом экс-игрок заявил в разговоре со «Спорт-Экспресс».

«Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что?» - высказался Мостовой.

Напомним, встреча сборных России и Вьетнама закончилась разгромной победой подопечных Карпина со счетом 3:0. Забитыми голами отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, а также один мяч был забит в свои ворота вратарем хозяев.

Следующий поединок сборная России проведет 7 сентября с тайцами.