Карпин рассказал, кто выйдет в воротах на матч России против Таиланда

В четверг сборная России обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. В первом тайме в воротах российской национальной команды действовал Андрей Лунёв, а во втором – Евгений Латышонок.

По словам рулевого российской национальной команды Валерия Карпина, в следующем матче с Таиландом место в воротах займёт Матвей Сафонов.

«В следующем матче сыграет Сафонов», - сказал Карпин журналистам после победы.

Ранее Евгений Кафанов говорил о том, что «ПСЖ» попросил сборную России задействовать Матвея Сафонова именно в игре против Таиланда.

Матч между сборными России и Таиланда состоится в субботу, 7 сентября.