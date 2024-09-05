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Карпин рассказал, кто выйдет в воротах на матч России против Таиланда

05 Сентября 2024 • 19:52 Комментировать
РОССИЯ
...
Таиланд
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07.09 16:00

В четверг сборная России обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. В первом тайме в воротах российской национальной команды действовал Андрей Лунёв, а во втором – Евгений Латышонок.

По словам рулевого российской национальной команды Валерия Карпина, в следующем матче с Таиландом место в воротах займёт Матвей Сафонов.

«В следующем матче сыграет Сафонов», - сказал Карпин журналистам после победы.

Ранее Евгений Кафанов говорил о том, что «ПСЖ» попросил сборную России задействовать Матвея Сафонова именно в игре против Таиланда.

Матч между сборными России и Таиланда состоится в субботу, 7 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Матвей Сафонов ещё теги

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РОССИЯ ТАИЛАНД
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