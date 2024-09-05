Круговой: «Пиняев не любит смещаться в центр, мы дублировали позиции на поле»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, сильно ли изменилась национальная команда за последние два года.

«Да, сильно. В прошлый раз, например, я играл на фланге с Бакаевым, а теперь — с Пиняевым. С кем удобнее? Они оба хорошие футболисты, но Пиняев не слишком любит смещаться в центр, мы дублировали позиции на поле», — цитирует Кругового портал «РБ Спорт».

5 сентября сборная России разгромила в товарищеском матче сборную Вьетнама со счетом 3:0. Уже в субботу, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют в контрольном поединке против Таиланда. Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.