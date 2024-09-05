Колосков высказался о победе сборной России

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о победе сборной России над Вьетнамом. Российские футболисты победили со счётом 3:0. Голами отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, а ещё один мяч оказался в сетке после автогола.

«Никаких сюрпризов, все мы ожидали такой игры и результата. Совершенно разный уровень сборных. Россия была явным фаворитом, команда сыграла не на пределе, а на классе. Они победили, показали хорошую игру, обошлись без серьёзных травм», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Также Колосков указал на то, что Валерий Карпин посмотрел в сборной России на новых футболистов.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в субботу, 7 сентября. Соперником команды Валерия Карпина будет сборная Таиланда.