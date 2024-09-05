Мостовой: «Россия унижает себя такими вот играми»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался после победы сборной России над Вьетнамом в товарищеском матче. Как известно, команда Валерия Карпина выиграла с крупным счётом 3:0.

По мнению Мостового, российская национальная команда не должна выступать против таких соперников.

«Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч против Таиланда сборная России проведёт в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.