Карпин объяснил раннюю замену Морозова

В четверг сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. Ещё по ходу первого тайма Валерий Карпин заменил защитника Евгения Морозова на Валентина Пальцева. Последний, как следствие, дебютировал за российскую национальную команду.

По словам Карпина, Морозов был заменён после жалобы на мышечную проблему.

«Морозов почувствовал напряжение в задней мышце и попросил замену», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в субботу, 7 сентября. Соперником команды Валерия Карпина в этот день будет Таиланд.