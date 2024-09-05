Карпин оценил уровень сборной Вьетнама

В четверг сборная России крупно, со счётом 3:0, обыграла Вьетнам в товарищеском матче. За команду Валерия Карпина забили Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, а ещё один гол россияне отпраздновали после автогола. После завершения игры Карпин высказался об уровне соперника.

«Себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то, может, не хватает техники», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Теперь сборная России будет готовиться к товарищескому матчу против Таиланда. Эта игра пройдёт в субботу, 7 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.