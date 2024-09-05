Кавазашвили раскритиковал тренерский штаб сборной России после уверенной победы над Вьетнамом

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной России над Вьетнамом (3:0).

- Не вижу большого смысла говорить об уверенной победе сборной России над Вьетнамом. Не понимаю, когда кто-то гордится такими результатами. Да, выиграли, да забили три мяча. А разве могло быть иначе? Разница в уровне команд огромная! Разве нет? И я не понимаю, почему наш тренерский штаб выставляет на такие встречи основной состав.

- А что вы предлагаете?

- Слушайте, раз мы не можем пока играть с сильными соперниками, надо давать шанс молодежи! Против Вьетнама, Таиланда, других таких соперников нужно выставлять молодежную сборную России. Почему нет? И ближайшие три-четыре года наигрывать этих ребят, чтобы они набирались опыта. Какой смысл было выставлять против Вьетнама основу? Что это нам дает в футбольном плане?! При всем уважении к сопернику, результат можно было спокойно предсказать заранее. Так что в целом я не понимаю нашей стратегии. В ближайшие три-четыре года против таких команд должна играть наша молодежка.

Валерий Карпин вызвал на этот сбор трех вратарей – Сафонова, Лунева и Латышонка. Кто для вас является номером один?

Вот вы мне объясните: зачем из-за границы вызвали Сафонова? Человек уехал в Париж, ему надо там тренироваться, ждать своего шанса. А он летит через полмира во Вьетнам. Зачем?! Что это ему дает? Что это дает сборной? Правильно, что вызвали Латышонка! Он выходит на ведущие роли в нашем чемпионате. По-моему, прекрасный вратарь! По манере игры, по стилю, по фигуре он чем-то напоминает мне Льва Ивановича Яшина. Вот его и надо вызывать на такие спарринги. А рядом с ним должна быть в сборной молодежь. Прекрасный вратарь есть в «Краснодаре» - Агкацев. Можно пригласить молодого Худякова из «Штурма». Повторю свою мысль: я за то, чтобы больше давать шанс молодым в нашим условиях, чтобы мы за это время подготовили достойный резерв.

Оценки игрокам сборной России за матч против Вьетнама

Александр Сычев