Геркус – о победе сборной России: «Полезный опыт – возможно, это наша будущая конфедерация»

Известный футбольный функционер Илья Геркус дал комментарий после победы сборной России над Вьетнамом в товарищеском матче (3:0). Геркус назвал такой опыт полезным, учитывая вероятность перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азию.

«Хороший матч сборной России с не самым сильным соперником. Попробовали молодых, полезный опыт. Лучше играть, чем не играть. Возможно, это наша будущая конфедерация, и через неё нам придётся отбираться на чемпионат мира в Саудовской Аравии», - цитирует Геркуса «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в субботу, 7 сентября. В этот день команда Валерия Карпина в Ханое сыграет против Таиланда. Игра стартует в 16:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.