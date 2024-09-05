Карпин ответил, доволен ли качеством игры сборной России

В четверг вечером сборная России обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. После игры рулевой российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, доволен ли он качеством игры.

«Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить ещё. Играй мы в другую погоду – наверное, нет», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Следующий матч сборная России проведёт уже в субботу, 7 сентября. Команда Валерия Карпина будет играть против Таиланда. Этот матч тоже пройдёт в Ханое.

Добавим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.