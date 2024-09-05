Машарипов – с голом, Шомуродов – в основе, Файзуллаев – из запаса: Узбекистан не без нервов одолел КНДР

В азиатской квалификационной зоне наступила третья стадия отбора на чемпионат мира 2026 года. В первом матче группы A сошлись сборные Узбекистана и КНДР. Аббосбек Файзуллаев появился на замену во втором тайме. Элдор Шомуродов, Остон Урунов с первых минут играли.

Фаворитом смотрелась команда из Центральной Азии. Узбекистанцы занимают 61-е место в рейтинге ФИФА, северокорейцы идут на 110-й строчке в этом списке. Да, Узбекистан не имеет за плечами опыта участия в чемпионатах мира, а КНДР играла на мундиале 2010 года (и не только). Зато в 2024-м узбекистанцы добрались до четвертьфинала на Кубке Азии, а северокорейцы туда не попали, они прервали своё участие в той квалификации.

Ну и по именам сборная Узбекистана, конечно, выглядит предпочтительней. Может она похвастать нападающим Элдором Шомуродовым, забивавшим в августе за «Рому». Ну и ещё есть в сборной Узбекистана футболисты, выступающие за рубежом в тех национальных чемпионатах, которые котируются выше внутреннего узбекистанского. Но всё это предматчевые расклады, а как оно в игре было?

На восьмой минуте Шомуродов приложился с левого полуфланга в дальний угол – пришлось вратарю постараться, и он отвёл угрозу. Урунов прострелил справа, а Шомуродов не дотянулся до мяча в скольжении. Единственный гол в первом тайме случился на двадцатой минуте, когда Машарипов воспользовался пасом слева от Насруллаева и вонзил мяч в сетку гостевых ворот (1:0).

Ближе к перерыву победный счёт хозяев попал под серьёзное сомнение. Хамробеков нарушил правила в своей штрафной площадке – пенальти для гостей заработал Кан Кук Чхоль. Сам пострадавший вызвался реализовывать одиннадцатиметровый, но исполнил его не лучшим образом. Удар низом с точки в правый угол – и Уткир Юсупов отражает мяч. Вратарь узбекистанцев стал героем этого важного эпизода.

Команда Сречко Катанеца пыталась, наоборот, упрочить счёт в свою пользу в остававшиеся минуты до конца первого тайма. В конце 44-й минуты Шукуров разразился кручёным ударом со значительной дистанции и немножко не попал в правую девятку. А после перерыва сборная Узбекистана играла уже, как говорится, больше с оглядкой на свои ворота, прежде всего думая о сохранении минимального счёта.

На 66-й минуте пробил Шомуродов с линии штрафной площади, получив короткую скидку от Машарипова. Кручёный удар не достиг цели – выше. За несколько минут у гостей состоялся удар Ким Кук-Бома – там Юсупову пришлось вступать в дело, чтоб не пропустила его команда. В целом моментов возникало мало. Северокорейцам не хватало остроты в созидательных действиях.

В концовке прострел Шомуродова с левой стороны не нашёл адресата, замкнуть его оказалось некому. Но и так победа осталась в активе узбекистанцев, никуда она от них не ускользнула. В следующем туре 10 сентября Узбекистан сыграет на выезде с Кыргызстаном, а КНДР примет Катар.

Кирилл Иванцов