Батак — о победе сборной России: «Карпин — красавчик»

Бывший футболист «Динамо» Радослав Батак высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Сегодня, 5 сентября, сборная России разгромила национальную команду Вьетнама со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Далер Кузяев, Тхань Ву Ван (автогол) и Тамерлан Мусаев.

«Карпин — красавчик, проделывает отличную работу, просто молодец. Очень рад, что Россия выиграла, и команда получает практику и набирает форму», — сказал Батак «РБ Спорту».

Следующий матч подопечные Карпина проведут 7 сентября — соперником станет Таиланд. Старт поединка запланирован на 16:00 по московскому времени.