Сборная России выиграла 4 матча подряд, общий счёт – 19:0

Сборная России в четверг порадовала своих болельщиков. Команда Валерия Карпина в товарищеском матче обыграла на выезде Вьетнам со счётом 3:0.

Как следствие, победная серия российской национальной команды достигла четырёх матчей. В этих четырёх играх сборная России ни разу не пропустила. Результаты приводим ниже:

Россия – Куба 8:0;

Россия – Сербия 4:0;

Беларусь – Россия 0:4;

Вьетнам – Россия 0:3.

В последний раз сборная России не выигрывала матч в октябре 2023 года, когда сыграла вничью с Кубой (2:2).

Следующий матч сборная России проведёт уже в субботу, 7 сентября, - против Таиланда.