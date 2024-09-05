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Оценки игрокам сборной России за матч против Вьетнама

05 Сентября 2024 • 18:38 Комментировать
Вьетнам
0:3
РОССИЯ

Сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Вьетнама и одержала крупную победу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило нескольких игроков сборной Валерия Карпина.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 8:12, в створ – 2:4, угловые – 2:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Вьетнам0:3РОССИЯ
  24'Кузяев Далер (0:1)
  61'Ву Ван Тхань (0:2)
  77'Мусаев Тамерлан (0:3)
Данг Ван ЛамКуе Нгок Хай 81' (Нгуиен Туан Анх ( 81') Нгуен Тхань ТюнгНгуен Тхань БиньВу Ван ТханьФан Туан Тай 81' (Гиап Туан Дуонг ( 81') Нгуен Хай Лонг 57' (Фам Туан ( 57') Нгуен Ван ТруонгДо Хунг Дунг 71' (Нгуен Куанг Хай III ( 71') Динь Бинь Тхань 46' (Нгуен Тьен Линь ( 46') Нгуен Хоанг Дык 57' (Буй Ви ( 57')
Запасные: Нгуиэн ФилипНгуен ДыкТринь Суан-ХоангНгуен Ван ТунгВан Дык ФанХо Тан Тай
Лунёв Андрей 46' (Латышонок Евгений ( 46') Караваев Вячеслав 76' (Адамов Арсен ( 76') Литвинов РусланМорозов Евгений 34' (Пальцев Валентин ( 34') Круговой ДанилКривцов Никита 46' (Пруцев Данил ( 46') Карпукас Артём 63' (Глебов Данил ( 63') Кузяев ДалерОбляков ИванМусаев ТамерланПиняев Сергей 63' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 63')
Запасные: Самошников ИльяСафонов МатвейХлусевич ДаниилСадулаев ЛечиБатраков АлексейЗиньковский Антон
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ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 8,0. «Гол+пас» на его счету – если по хронологии, то в обратном порядке. Пробовал слева в атаке и слева, и в центре, и справа. Передач сделал не так много (десять), зато все они оказались точными.  

ВАЛЕНТИН ПАЛЬЦЕВ – 7,5 Вступив в игру с замены, стал приносить сборной реальную пользу. Во втором тайме солидно держал оборону, когда возникала реальная опасность прорыва вьетнамцев к воротам россиян.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 7,5 . Как капитан в ряде ситуаций вёл команду за собой, помогая создавать интересные моменты. Напоминал, что качество должно быть постоянным и не зависеть от преходящего.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 4,0. Стараться-то старался, но КПД этому парню не хватает как в «Локомотиве», так и в сборной. Надо научиться бить в ворота туда., где вратарь не достанет. А тот так и будет годами подавать надежды.

НИКИТА КРИВЦОВ – 4,0. Не вошёл игру, выглядел порой растерянным, поэтому его замена в перерыве неудивительна. Соревновался с Пиняевым в нереализации очевидных шансов.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Вьетнама

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