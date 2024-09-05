Оценки игрокам сборной России за матч против Вьетнама

Сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Вьетнама и одержала крупную победу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило нескольких игроков сборной Валерия Карпина.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 8:12, в створ – 2:4, угловые – 2:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 8,0. «Гол+пас» на его счету – если по хронологии, то в обратном порядке. Пробовал слева в атаке и слева, и в центре, и справа. Передач сделал не так много (десять), зато все они оказались точными.

ВАЛЕНТИН ПАЛЬЦЕВ – 7,5 Вступив в игру с замены, стал приносить сборной реальную пользу. Во втором тайме солидно держал оборону, когда возникала реальная опасность прорыва вьетнамцев к воротам россиян.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 7,5 . Как капитан в ряде ситуаций вёл команду за собой, помогая создавать интересные моменты. Напоминал, что качество должно быть постоянным и не зависеть от преходящего.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 4,0. Стараться-то старался, но КПД этому парню не хватает как в «Локомотиве», так и в сборной. Надо научиться бить в ворота туда., где вратарь не достанет. А тот так и будет годами подавать надежды.

НИКИТА КРИВЦОВ – 4,0. Не вошёл игру, выглядел порой растерянным, поэтому его замена в перерыве неудивительна. Соревновался с Пиняевым в нереализации очевидных шансов.

Кирилл Иванцов