Руслан Литвинов: «Все играли в равных условиях»

Защитник сборной России Руслан Литвинов высказался после победы над Вьетнамом.

Товарищеская игра между командами завершилась победой сборной России со счетом 3:0.

«Все в равных условиях играли. Главное — выиграли. В конце понимали, что ведя 3:0 можно спокойно сзади отстоять и отпустить, наверное, инициативу», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что это был не самый сложной матч в плане влажности в его карьере, ведь когда он играл с молодежкой в Китае, то было еще хуже.

Свой следующий матч сборная России проведет в субботу, 7 сентября. В этот день команда Валерия Карпина встретится с Таиландом.