Петрушин: «Если бы против Вьетнама выпустили молодёжку, она бы тоже его обыграла»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной России над Вьетнамом в товарищеском матче.

- Как оцените игру с Вьетнамом?

- Оценивать игру надо по отношению к сопернику. Мне эта встреча напомнила матч с Кубой, когда мы победили 8:0. Только здесь мы меньше забили. Разница в классе существенная. Наши ребята обыграли вьетнамцев практически пешком.

- Вы наверняка изначально ожидали такую крупную победу нашей сборной?

- Конечно. Я даже думал, что мы больше забьем. По классу соперник нам не ровня. В таких матчах даже бессмысленно проверять новичков. Их проверяют с сильными командами, что они могут, соответствуют ли уровню сборной. А здесь если бы мы выпустили молодежку, та тоже обыграла бы вьетнамцев, при всем к ним уважении.

- Кто из наших игроков понравился?

- Пиняев. Самый маленький и при этом оказался самым опасным в нашей команде. Два раза Сергей мог забить головой. В «Локомотиве» у него таких моментов нет.

- Как оцените курьезный автогол вьетнамцев?

- Все бывает. И похлеще даже. Я помню матч «Динамо», когда Тюкавин бил пенальти, голкипер отразил удар и попал в своего защитника, от которого мяч залетел в ворота. Такие голы иногда случаются.

- Какие прогнозы на матч с Таиландом?

- Уверен, будет то же самое. Эти сборные примерно одного уровня. Наши ребята, при всем уважении к этим соперникам, пешком их обыгрывают. Слишком разный у нас класс.

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Елена Григорьевская