Стало известно, кто возьмёт номер Месси в сборной Аргентины

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины проведёт матч против Чили в отборе на чемпионат мира – 2026. Лионель Месси за «альбиселесте» не сыграет – звёздный форвард не был вызван на сбор из-за состояния здоровья. Обладатель восьми «Золотых мячей» ещё не полностью восстановился после полученной в июле травмы.

Как сообщает журналист Диего Монройг, в матче против Чили под номером 10 сыграет нападающий Пауло Дибала. Именно этот футболист возьмёт «десятку» в условиях отсутствия Лео Месси.

Сборная Аргентины в шести прошедших турах отборочного цикла набрала 15 очков из 18 возможных. «Альбиселесте» занимают первое место в турнирной таблице.