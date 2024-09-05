Голы Кузяева и Мусаева плюс промах уроженца Москвы: Сборная России разгромила Вьетнам на его поле

Первый осенний матч российская проводила в Ханое. Это была первая игра товарищеского мини-турнира. Сборная Вьетнама принимала сборную России на своём поле.

Валерий Карпин предлагал изначально не ожидать от сборной России выдающейся игры во Вьетнаме. Климатические условия с высокой влажностью и всё в таком духе. На первый за три дня матч (в субботу ещё игра с Таиландом будет) главный тренер сборной России обещал выпустить тех игроков, которые находились в лучшей локальной физической форме по сравнению с остальными.

Хотя Кафанов продолжал называть первым номером Сафонова, в стартовом составе сборной впервые за несколько лет вышел Лунёв. Новым капитаном национальной команды стал Обляков. С первых минут россияне старались оказывать давление в атаке на соперников. В частности, на левом фланге старались Круговой и Пиняев, только их доставки не находили партнёров в центре, оказывались неточными.

Бросалось в глаза, что не хватает сыгранности этому составу сборной. Карпин наверняка на пресс-конференции посетует и на влажность. В общем, первая половина первого тайма прошла так себе. В обороне у гостей тоже не всё гладко было, но это компенсировалось невысоким уровнем игроков сборной Вьетнама. Объективно – «золотые звёздные воины» на 115-м месте в рейтинге ФИФА.

На 24-й минуте россияне открыли счёт благодаря ступенчатому моменту. То есть там было два момента с интервалом в несколько секунд – второй из них реализовался. Караваев на правом фланге отдал пас Пиняеву, тот навесил, Пиняев ударил головой – Данг Ван Лам отбил. Кто затем подхватил мяч слева? Мусаев. Выполнил он подачу, а Кузяев на ближней штанге опередил голкипера и головой послал мяч в сетку (0:1).

По истечении получаса игры Карпин произвёл замену Морозова, выпустив вместо него дебютанта Пальцева. Тот и вперёд не забывал ходить – например, штрафной заработал. Стал назревать второй гол в ворота вьетнамцев. На 39-й минуте Круговой навесил слева, а Обляков головой послал мяч выше створа. Да и уму непостижимо, как удары Кривцова и Пиняева один за другим были накрыты защитником почти на ленточке.

Пиняев на этом не успокаивался – и правильно делал. Но и на 45-й минуте не удалось Сергею направить мяч головой в створ, когда он откликался на сдобренную рикошетом подачу справа от Облякова. В перерыве Карпин выпустил на замены Латышонка с Пруцевым (вместо Лунёва и Кривцова). Плюс полились в Ханое осадки, чтобы можно было реально окунуться в специфику жаркого сезона дождей субэкваториального климата.

Хозяева делали ставку на нетипичное исполнение стандартных положений. До Хунг набросил в зону левого инсайда, где Пиняев и Пруцев не смогли поставить шлагбаум перед Фаном. Тот ударил в дальний угол и не попал в ворота – можно считать это опасным моментом. Явно не лучший отрезок проводила сборная России, когда Ву Ван Тхань отдал пас назад, а Данг Ван Лам, уроженец Москвы, пропустил подскочивший мяч в свои ворота (0:2).

Ещё произошли замены – Воробьёв, Глебов ступили на поле. Гости больше от обороны стали действовать, на ответных атаках. Повезло, что Туан Фам не забивал из области левой штанги, где его упускали Караваев и Адамов. Проседать стала сборная России, но уже когда вела с крупным счётом. Как третий гол забили? Обляков сделал пас Пруцеву, а тот справа переадресовал в центр Мусаеву, поразившему ворота в падении.

0:3. Сборная России не стала шокировать своих болельщиков поражением от команды из второй сотни рейтинга ФИФА. Впереди у команды Валерия Карпина новый товарищеский матч в Ханое, причём уже через два дня. Сборная Таиланда там выступит соперником. Стоит ожидать другого состава российской команды. В любом случае играть через один день на второй реально сложно.

Кирилл Иванцов