Сборная России уже громит команду Вьетнама

Вряд ли сборная России упустит победный счет в матче с национальной командой Вьетнама. В первой половине встречи результативно завершил атаку Далер Кузяев. После перерыва вьетнамцы забили себе сами, а в концовке игры здорово сыграл автор голевой передачи Тамерлан Мусаев - Иван Обляков отдал пас к правому углу вратарской на Данила Пруцева, который выждал паузу, а затем прострелил в центр на Мусаева, который в борьбе с защитником сумел переправить мяч в левый нижний угол. На табло зажглись цифры 0 и 3. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.