Сборная Вьетнама забила сама себе курьёзный гол

Сборная России сделала ещё один шаг к победе в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама. Игра проходит в сложных погодных условиях, но футболисты Валерия Карпина забили ещё один мяч в ворота соперника. В первом тайме отличился Далер Кузяев, а сейчас вьетнамцы пропустили на ровном месте - Фан Туан Тай подобрал мяч перед своей штрафной и отдал пас назад на голкипера, который махнул ногой мимо мяча! Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.