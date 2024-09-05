Сборная России сделала ещё один шаг к победе в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама. Игра проходит в сложных погодных условиях, но футболисты Валерия Карпина забили ещё один мяч в ворота соперника. В первом тайме отличился Далер Кузяев, а сейчас вьетнамцы пропустили на ровном месте - Фан Туан Тай подобрал мяч перед своей штрафной и отдал пас назад на голкипера, который махнул ногой мимо мяча! Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Сборная Вьетнама забила сама себе курьёзный гол
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