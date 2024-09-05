Появилось видео, снятое в раздевалке сборной России в перерыве матча

В четверг сборная России проводит товарищеский матч против Вьетнама. В первом тайме команде Валерия Карпина удалось забить один гол, автором которого стал полузащитник Далер Кузяев.

Пресс-служба сборной России показала короткое видео, снятое в раздевалке в перерыве.

«Игроки охлаждаются и анализируют игру», - говорится в подписи к видео.

Добавим, что сборная России в субботу проведёт ещё один товарищеский матч – против Таиланда. Эта игра тоже состоится в Ханое.

Следить за матчем сборных Вьетнама и России можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.