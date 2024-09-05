Пальцев дебютировал за сборную России

В четверг сборная России проводит товарищеский матч против Вьетнама. Валерий Карпин сделал первую замену уже на 34-й минуте поединка. Так, вместо Евгения Морозова на поле появился Валентин Пальцев.

Для 23-летнего Пальцева это дебют за сборную России. На клубном уровне защитник представляет махачкалинское «Динамо».

Следить за матчем между сборными России и Вьетнама можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма команда Валерия Карпина ведёт с минимальным счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Далера Кузяева.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.