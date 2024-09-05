Кузяев впервые за четыре года забил за сборную России

Сегодня, 5 сентября, сборная России проводит товарищеский матч против сборной Вьетнама.

На данный момент подопечные Валерия Карпина впереди со счетом 1:0. Автором единственного гола на 25-й минуте стал полузащитник Далер Кузяев.

Для 31-летнего хавбека это только третий гол в составе сборной России. Стоит сказать, что Кузяев не забивал за национальную команду почти четыре года.

Всего на счету Кузяева 51 матч в футболке сборной России, три забитых мяча и семь результативных передач.

Следить за ходом всех событий товарищеского матча Вьетнам – Россия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.