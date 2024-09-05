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Кузяев впервые за четыре года забил за сборную России

05 Сентября 2024 • 16:38 Комментировать
Вьетнам
0:3
РОССИЯ
1 17.00 X 6.70 2 1.20
2-й тайм

Сегодня, 5 сентября, сборная России проводит товарищеский матч против сборной Вьетнама.

На данный момент подопечные Валерия Карпина впереди со счетом 1:0. Автором единственного гола на 25-й минуте стал полузащитник Далер Кузяев.

Для 31-летнего хавбека это только третий гол в составе сборной России. Стоит сказать, что Кузяев не забивал за национальную команду почти четыре года.

Всего на счету Кузяева 51 матч в футболке сборной России, три забитых мяча и семь результативных передач.

Следить за ходом всех событий товарищеского матча Вьетнам – Россия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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ВЬЕТНАМ РОССИЯ
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Пальцев дебютировал за сборную России
16:38 · Чемпионат мира 2026
Кузяев впервые за четыре года забил за сборную России
16:33 · Чемпионат мира 2026
Кузяев открыл счёт в матче со сборной Вьетнама
15:45 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов рассказал, что сборная России могла сыграть с клубом РПЛ
15:30 · Чемпионат мира 2026
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15:28 · Чемпионат мира 2026
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15:13 · Чемпионат мира 2026
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14:54 · Чемпионат мира 2026
Карпин выбрал капитана на матч сборной России против Вьетнама
14:48 · Чемпионат мира 2026
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14:44 · Чемпионат мира 2026
Руслан Литвинов оценил уровень Головина
14:35 · Чемпионат мира 2026
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14:23 · Чемпионат мира 2026
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14:04 · Чемпионат мира 2026
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