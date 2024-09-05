Митрофанов рассказал, что сборная России могла сыграть с клубом РПЛ

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов высказался о сентябрьских матчах сборной России, которые пройдут во Вьетнаме.
«Мы постарались привезти кого-нибудь в Россию, но на сентябрьские матчи договориться не удалось», — приводит слова Митрофанова портал «РБ Спорт».
Функционер рассказал, что в России были варианты сыграть с клубом РПЛ или молодежкой, но все же приняли решение отправиться во Вьетнам.Уже сегодня, 5 сентября, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Вьетнама. Начало поединка запланировано на 16:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.
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