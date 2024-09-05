Сборную России в товарищеском матче с Вьетнамом поддержат около 350 болельщиков

По информации источника, на игре будут присутствовать порядка 350 российских болельщиков.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени. 7 сентября подопечные Валерия Карпина в Ханое сыграют еще один товарищеский поединок – с командой Таиланда.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о переговорах по организации еще нескольких товарищеских матчей, которые состоятся в октябре и ноябре.

Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.