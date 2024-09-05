Сборную России в товарищеском матче с Вьетнамом поддержат около 350 болельщиков

Сборная России не окажется без поддержки своих болельщиков в товарищеском матче против Вьетнама, который состоится в четверг в Ханое, сообщает «Спорт Экспресс».
По информации источника, на игре будут присутствовать порядка 350 российских болельщиков.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени. 7 сентября подопечные Валерия Карпина в Ханое сыграют еще один товарищеский поединок – с командой Таиланда.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о переговорах по организации еще нескольких товарищеских матчей, которые состоятся в октябре и ноябре.
Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.
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