РФС и ФИФА обсудят возможность выступления России на чемпионате мира – 2026

Российский футбольный союз в обозримом будущем обсудит с ФИФА возможность выступления сборной России на чемпионате мира – 2026. Об этом сообщил Максим Митрофанов, который в РФС занимает пост генерального секретаря.

- Вопрос участия в чемпионате мира в 2026 году вы будете поднимать в сентябре, когда планируете общаться с ФИФА?

- Да, в том числе, - ответил Митрофанов «РБ Спорт».

Стоит сказать, что российский футбол уже два с половиной года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.

В четверг сборная России сыграет против Вьетнама, не пропустите текстовую трансляцию.