Руслан Литвинов назвал трёх главных звёзд сборной России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о главных звёздах в составе сборной России на данный момент.

«Три звезды этой сборной? Пусть будет Тюкавин, Батраков, если мы берем нынешнее выступления, и Баринов», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Сегодня, 5 сентября, сборная России встретится в гостях с национальной командой Вьетнама. Начало товарищеского матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном интернет-портале LiveResult.