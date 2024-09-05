Карпин выбрал капитана на матч сборной России против Вьетнама

В четверг футбольная Россия будет следить за товарищеским матчем национальной сборной против Вьетнама. Стартовый состав сборной России уже был объявлен. Стоит отметить, что в качестве капитана на футбольное поле выйдет атакующий полузащитник Иван Обляков.

Всего за сборную России Иван Обляков провёл десять матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса. На клубном уровне 26-летний футболист представляет московский ЦСКА.

Следить за матчем между сборными России и Вьетнама можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.